Путин оценил работу ЦИК по разрешению спорных ситуаций на выборах

Центризбирком РФ объективно и профессионально разбирался со спорными ситуациями во время избирательной кампании 2019 года, суды тоже должны вынести справедливые решения по имеющимся жалобам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой , которая доложила ему о результатах единого дня голосования.

"Я видел, как профессионально и как объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со всеми спорными делами. Надеюсь, что и все, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдет законом предусмотренную процедуру и будут приняты в конечном итоге справедливые, в рамках действующего закона решения", — сказал глава государства.

Путин отметил, что такие крупномасштабные события внутриполитической жизни "не проходят спокойно, гладко — всегда есть споры, всегда есть люди, которые считают, что их права нарушены и не удовлетворены результатами". По словам Путина, это естественный процесс.

Президент РФ отметил, что "итоги избирательной кампании в целом понятны".

"Я Вас попросил зайти сегодня, собственно говоря, даже не для того, чтобы итоги подвести, а для того, чтобы поблагодарить всех членов Центральной избирательной комиссии и, самое главное, большую армию, без всякого преувеличения, людей, которые работают на местах — и тех, кто официально входит в избирательные комиссии, и тех, кто официально не входит, но были включены в эту очень большую и без всякого преувеличения крайне важную работу для внутриполитической стабильности в стране", — обратился Путин к Памфиловой.