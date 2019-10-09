Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин оценил работу ЦИК по разрешению спорных ситуаций на выборах 

РИА Новости 3 часа назад
Путин оценил работу ЦИК
Фото: ТАСС
Центризбирком РФ объективно и профессионально разбирался со спорными ситуациями во время избирательной кампании 2019 года, суды тоже должны вынести справедливые решения по имеющимся жалобам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой, которая доложила ему о результатах единого дня голосования.
"Я видел, как профессионально и как объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со всеми спорными делами. Надеюсь, что и все, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдет законом предусмотренную процедуру и будут приняты в конечном итоге справедливые, в рамках действующего закона решения", — сказал глава государства.
Путин отметил, что такие крупномасштабные события внутриполитической жизни "не проходят спокойно, гладко — всегда есть споры, всегда есть люди, которые считают, что их права нарушены и не удовлетворены результатами". По словам Путина, это естественный процесс.
Президент РФ отметил, что "итоги избирательной кампании в целом понятны".
"Я Вас попросил зайти сегодня, собственно говоря, даже не для того, чтобы итоги подвести, а для того, чтобы поблагодарить всех членов Центральной избирательной комиссии и, самое главное, большую армию, без всякого преувеличения, людей, которые работают на местах — и тех, кто официально входит в избирательные комиссии, и тех, кто официально не входит, но были включены в эту очень большую и без всякого преувеличения крайне важную работу для внутриполитической стабильности в стране", — обратился Путин к Памфиловой.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня состоялись в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Последние новости
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах
Комментарии1
Политика , Элла Памфилова , Владимир Путин , Госдума , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель дала Зеленскому обещание по России
Меркель дала Зеленскому обещание по России143
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции
Война идет: Турция начала наземную операцию в Сирии
Война идет: Турция начала наземную операцию в Сирии53
Появилось видео ударов Турции по Сирии
Появилось видео ударов Турции по Сирии9
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе209
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение