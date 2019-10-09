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Путин встретился с Памфиловой 

RT на русском 44 минуты назад
Путин встретился с Памфиловой
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин встретился с главой российского Центризбиркома Эллой Памфиловой.
Как сообщает РИА Новости, Памфилова заявила, что избирательная кампания 2019 года в России подверглась разного рода дезинформации и клевете, однако большая часть нарушений на сентябрьских выборах не подтвердилась.
При этом Памфилова заявила, что избирательная кампания 2019 года прошла хорошо, и отметила высокую явку на выборах.
Ранее Памфилова оценила возможность реформы избирательного законодательства.
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Политика , Элла Памфилова , Владимир Путин , Центризбирком России
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