Путин встретился с Памфиловой

Как сообщает РИА Новости, Памфилова заявила, что избирательная кампания 2019 года в России подверглась разного рода дезинформации и клевете, однако большая часть нарушений на сентябрьских выборах не подтвердилась.

При этом Памфилова заявила, что избирательная кампания 2019 года прошла хорошо, и отметила высокую явку на выборах.

Ранее Памфилова оценила возможность реформы избирательного законодательства.