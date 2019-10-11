Антонов опроверг просьбы о встречах депутатов в США

Посольство России не получало просьбы о встречах депутатов в аэропортах США

Российское посольство в США пока не получало просьбы руководства Госдумы о том, чтобы дипломаты встречали российских депутатов в американских аэропортах, но ответственно относится к своим обязанностям по сопровождению официальных делегаций, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов

"Мы не получали никаких официальных обращений от руководства Государственной думы Российской Федерации, связанных с обеспечением пребывания законодателей в США. Исходим из того, что если такой запрос и будет, то он поступит в первую очередь в министерство иностранных дел. Со своей стороны, хотели бы подчеркнуть, что защита интересов и прав российских граждан, независимо от их статуса и должности, на территории США является неизменным приоритетом в работе посольства", — сказал посол Антонов.

Он напомнил, что в обязанности посольства входит обеспечение деятельности, включая встречу и проводы, российских официальных делегаций, и отметил, что к обязанностям дипведомство относится "с особой щепетильностью и ответственностью".

"Мы уже дали свои оценки ситуации, сложившейся вокруг прилета депутата И. А. Юмашевой на Форум "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско. Назвали такие американские шаги недружественными и неприемлемыми. Ждем ответа на наш демарш в госдеп", — добавил посол.

Как сообщил Слуцкий, с соответствующей просьбой он обратился к послу России в США Анатолию Антонову. Он уточнил, что никаких претензий к посольству нет, речь идет об углублении профессионального взаимодействия между Госдумой и посольством.

В начале октября Антонов сообщил, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву по прибытии на форум "Диалог Форт Росс" провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.