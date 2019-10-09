Губернатор захотел повысить себе зарплату вдвое

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%, передает РИА «Новости».
Соответствующее предложение внесено на рассмотрения законодательного собрания области.
На сегодняшний день оклад губернатора составляет 19 тысяч рублей. Левченко предложил увеличить его до 27 тысяч рублей.
В документе также содержится предложение повысить оклады чиновникам, замещающим областные государственные должности — это 74 человека.
Оклады предлагается повысить с 1 октября 2019 года.
Согласно заключению региональной контрольно-счетной палаты, дополнительные расходы областного бюджета в четвертом квартале 2019 года составят 32 млн рублей, за 2020 год — около 128 млн рублей.