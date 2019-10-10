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Путин произвел перестановки в Кремле 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Владимир Путин сменил начальников трех управлений своей администрации. Об этом сообщается на официальном сайте президента.
Своим указом глава государства назначил главой управления информационного и документационного обеспечения президента Антона Федорова. До сих пор тот возглавлял управление президента по вопросам государственной службы и кадров.
Новым главой этого управления отдельным президентским указом назначен Максим Травников, до сих пор возглавлявший управление президента по обеспечению конституционных прав граждан. Новым начальником этого управления назначена Татьяна Локаткина, бывшая там заместителем начальника. Все указы уже вступили в силу.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин подписал указы об освобождении Сергея Глазьева от должности своего советника и назначении Александра Калашникова директором Федеральной службы исполнения наказаний, а в понедельник — об увеличении собственной зарплаты на 4,3%. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал это плановой индексацией.
Комментарии238
Политика , Видео , Александр Калашников , Дмитрий Песков , Антон Федоров , Сергей Глазьев , Максим Травников , Владимир Путин , ФСИН
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