Минюст объяснил включение ФБК в список иноагентов

Факты получения денег из-за рубежа были выявлены после публикаций в СМИ о работе фонда.

«По итогам публикаций в СМИ Главным управлением Минюста по Москве в ходе текущего контроля было установлено, что ФБК фактически имеет все признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Это прежде всего занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования», — приводит ТАСС слова Титова.

Он отметил, что Минюст имеет на руках доказательную базу и готов предоставить ее суду.