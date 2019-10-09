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Минюст объяснил включение ФБК в список иноагентов 

Рамблер 16 минут назад
Минюст объяснил включение ФБК в список иноагентов
Фото: РИА Новости
Фонд борьбы с коррупцией получал финансирование из Испании, сообщил и.о. директора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов, комментируя включение организации в список иностранных агентов.
Факты получения денег из-за рубежа были выявлены после публикаций в СМИ о работе фонда.
«По итогам публикаций в СМИ Главным управлением Минюста по Москве в ходе текущего контроля было установлено, что ФБК фактически имеет все признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Это прежде всего занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования», — приводит ТАСС слова Титова.
Он отметил, что Минюст имеет на руках доказательную базу и готов предоставить ее суду.
Директор ФБК Иван Жданов информацию о финансировании из-за рубежа отрицает и планирует обжаловать решение о включении в список в суде.
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Политика , Владимир Титов , Иван Жданов , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , ИТАР-ТАСС , Испания
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