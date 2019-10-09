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Песков призвал Украину к выполнению Минских соглашений 

РИА Новости 1 час назад
Песков призвал Украину к выполнению Минских соглашений
Фото: РИА Новости
Выполнение минских соглашений позволит Украине решить конфликт в Донбассе, а те страны, которые поставили подписи по этим документом, призваны помочь в этом Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В данном случае главное — выполнение минских соглашений. Это позволит Украине решить внутриукраинский конфликт и справиться с этой внутриукраинской проблемой. А те страны, которые поставили подписи под этим документом: Россия, Германия и Франция — призваны Украине в этом помочь", — сообщил Песков.
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Политика , Дмитрий Песков
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