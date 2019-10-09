Песков призвал Украину к выполнению Минских соглашений 

Выполнение минских соглашений позволит Украине решить конфликт в Донбассе, а те страны, которые поставили подписи по этим документом, призваны помочь в этом Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В данном случае главное — выполнение минских соглашений. Это позволит Украине решить внутриукраинский конфликт и справиться с этой внутриукраинской проблемой. А те страны, которые поставили подписи под этим документом: Россия, Германия и Франция — призваны Украине в этом помочь", — сообщил Песков.