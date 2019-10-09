Эксперт рассказал о планах Украины в Донбассе

Эксперт: руководство Украины настроено на продолжение конфликта в Донбассе

Украинская сторона сорвала запланированное на 9 октября разведение сил в районе Золотого в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаила Филипоненко . Украинские политики стремятся продолжать гражданскую войну на юго-востоке страны, сказал Федеральному агентству новостей военный эксперт Сергей Липовой.

Он подчеркнул, что сам факт срыва разведения сил не является удивительным — Киев намерен сохранять напряжение в Донбассе, несмотря на заявления о желании прекратить войну. В противном случае, по мнению аналитика, украинская сторона может лишиться многих бонусов.

«Прекратятся поставки западного вооружения, а ведь такое оружие можно перепродавать в третьи страны, прекратится политическая поддержка, которая также выражается в денежном эквиваленте», — пояснил Липовой.

По его словам, хорошие средства на войне с собственными гражданами зарабатывала ещё администрация бывшего лидера страны Петра Порошенко , при этом число человеческих жертв для политической верхушки Украины не является важным фактором.

Наконец, сохранение эскалации в регионе отвечает и интересам Вашингтона — американская сторона таким образом продолжает вести свой оружейный бизнес, уверен политолог.