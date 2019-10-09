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Эксперт: руководство Украины настроено на продолжение конфликта в Донбассе 

Парламентская газета + ещё 2 21 минуту назад
Эксперт рассказал о планах Украины в Донбассе
Фото: ТАСС
Украинская сторона сорвала запланированное на 9 октября разведение сил в районе Золотого в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаила Филипоненко. Украинские политики стремятся продолжать гражданскую войну на юго-востоке страны, сказал Федеральному агентству новостей военный эксперт Сергей Липовой.
Он подчеркнул, что сам факт срыва разведения сил не является удивительным — Киев намерен сохранять напряжение в Донбассе, несмотря на заявления о желании прекратить войну. В противном случае, по мнению аналитика, украинская сторона может лишиться многих бонусов.
«Прекратятся поставки западного вооружения, а ведь такое оружие можно перепродавать в третьи страны, прекратится политическая поддержка, которая также выражается в денежном эквиваленте», — пояснил Липовой.
По его словам, хорошие средства на войне с собственными гражданами зарабатывала ещё администрация бывшего лидера страны Петра Порошенко, при этом число человеческих жертв для политической верхушки Украины не является важным фактором.
Наконец, сохранение эскалации в регионе отвечает и интересам Вашингтона — американская сторона таким образом продолжает вести свой оружейный бизнес, уверен политолог.
«Для американской стороны это также шанс пытаться оказывать давление на Россию», — заключил он.
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Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Михаил Филипоненко , Петр Порошенко , РИА ФАН , ИТАР-ТАСС
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