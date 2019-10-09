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Кремль оценил возможность освобождения курдами боевиков ИГ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Кремль оценил возможность освобождения курдами боевиков ИГ
Фото: РИА Новости
Освобождение находящихся в тюрьмах на контролируемой курдами территории Сирии боевиков запрещенной в России организации ИГ может иметь чрезвычайно негативные последствия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, это было бы негативным фактом. Но мы пока не знаем, что произойдет, поэтому это вопрос чисто гипотетический», — передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, как в Москве оценивают последствия такого события, если оно произойдет в результате операции Турции в Сирии.
«Безусловно, это имело бы чрезвычайно негативные последствия», — добавил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, стал ли диалог между курдами и официальным Дамаском более активным, Песков заметил, что это важная тема, за развитием которой внимательно наблюдают в Кремле.
Напомним, ранее в среду Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника сообщил, что военные подразделения армии Турции в среду утром пересекли границу с Сирией в регионе, где Анкара планирует проводить операцию по созданию зоны безопасности.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Исламское государство , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Сирия
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