Кремль оценил возможность освобождения курдами боевиков ИГ

«Безусловно, это было бы негативным фактом. Но мы пока не знаем, что произойдет, поэтому это вопрос чисто гипотетический», — передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, как в Москве оценивают последствия такого события, если оно произойдет в результате операции Турции в Сирии.

«Безусловно, это имело бы чрезвычайно негативные последствия», — добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, стал ли диалог между курдами и официальным Дамаском более активным, Песков заметил, что это важная тема, за развитием которой внимательно наблюдают в Кремле.

Напомним, ранее в среду Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника сообщил, что военные подразделения армии Турции в среду утром пересекли границу с Сирией в регионе, где Анкара планирует проводить операцию по созданию зоны безопасности.