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Депутат Госдумы предложил лишать осужденных чиновников статуса 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
В Госдуме решат судьбу осужденных чиновников
Фото: РИА Новости
Необходимо принять закон, согласно которому чиновников и госслужащих, осужденных за статьи о хищении бюджетных средств, будут лишать статуса и пенсионных добавок, предложил депутат Госдумы Николай Панков.
Панков в своем Telegram предложил поднять тему сверхдоходов и «всех, кто путает государственный карман с личным».
«Как вы думаете, какое денежное содержание из наших денег выплачивается нашим осужденным высокопоставленным пенсионерам? Да, за счет наших налогов. Те чиновники, кто осужден за воровство, мошенничество получают пенсии под 100 тыс. рублей. Это из средств областного и местного бюджета. Точнее, их пенсии достигают 18-22 тыс. рублей. И им идет доплата 80 тыс. через соцзащиту», — написал он.
По его словам, чиновников сначала сажают за то, что они воровали и брали взятки, а после выхода из тюрьмы они получают пенсию в 100 тыс. рублей в месяц.
«Предлагаю облдуме принять закон как у военных. Если чиновник осужден за воровские статьи, лишать и звания, и дополнительного финансирования», — написал он.
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Политика , Госдума
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