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Поклонская высказалась об отказе коллег ездить в США 

Lenta.ru 1 час назад
Поклонская высказалась об отказе коллег ездить в США
Фото: РИА Новости
Парламентарии опасаются посещать страну, в которой наблюдаются проблемы с соблюдением норм международного права, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, комментируя приостановление визитов членов нижней палаты парламента в США. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Люди теперь видят и понимают, что они, приезжая в Америку, не будут полностью находиться под защитой закона. (…) Нашим американским партнёрам необходимо сделать выводы», — сказала она.
Поклонская добавила, что российская сторона готова конструктивному диалогу. По ее мнению, наладить отношения при желании возможно всегда.
Ранее в среду советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова сообщила, что парламентарии пока не будут ездить в США из-за ситуации с депутатом Ингой Юмашевой, которую задержали и допросили сотрудники ФБР 6 октября. В Кремле раскритиковали действия американкой стороны, назвав их неприемлемыми.
В свою очередь, Юмашева после возвращения в Москву заявила, что, несмотря на негативную тенденцию в российско-американских отношениях, нужно продолжать пытаться наладить диалог с Вашингтоном.
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Политика , Инга Юмашева , Наталья Поклонская , ФБР , Госдума , США
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