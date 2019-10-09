Поклонская высказалась об отказе коллег ездить в США

Парламентарии опасаются посещать страну, в которой наблюдаются проблемы с соблюдением норм международного права, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская , комментируя приостановление визитов членов нижней палаты парламента в США . Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Люди теперь видят и понимают, что они, приезжая в Америку, не будут полностью находиться под защитой закона. (…) Нашим американским партнёрам необходимо сделать выводы», — сказала она.

Поклонская добавила, что российская сторона готова конструктивному диалогу. По ее мнению, наладить отношения при желании возможно всегда.

Ранее в среду советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова сообщила, что парламентарии пока не будут ездить в США из-за ситуации с депутатом Ингой Юмашевой , которую задержали и допросили сотрудники ФБР 6 октября. В Кремле раскритиковали действия американкой стороны, назвав их неприемлемыми.

В свою очередь, Юмашева после возвращения в Москву заявила, что, несмотря на негативную тенденцию в российско-американских отношениях, нужно продолжать пытаться наладить диалог с Вашингтоном.