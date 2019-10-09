Кремль прокомментировал объявление ФБК иноагентом

Кремль прокомментировал объявление ФБК иностранным агентом

Песков напомнил, что соответствующие решения принимает не Кремль, а Минюст

Ранее в среду в Минюсте заявили, что в ходе контроля за деятельностью ФБК выявлены признаки, которые позволили вынести такое решение.

В середине сентября в 31 российском городе прошли обыски у сотрудников ФБК. Предположительно, следственные действия связаны с делом об отмывании организацией миллиарда рублей. Уголовное дело о легализации денежных средств было возбуждено в отношении руководителей фонда в начале августа. Дело расследуют 112 следователей.

Закон «Об иностранных агентах» действует в РФ с 2012 года.