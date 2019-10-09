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Кремль прокомментировал объявление ФБК иностранным агентом 

Lenta.ru + ещё 48 1 час назад
Кремль прокомментировал объявление ФБК иноагентом
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 9 октября.
Песков напомнил, что соответствующие решения принимает не Кремль, а Минюст.
Ранее в среду в Минюсте заявили, что в ходе контроля за деятельностью ФБК выявлены признаки, которые позволили вынести такое решение.
В середине сентября в 31 российском городе прошли обыски у сотрудников ФБК. Предположительно, следственные действия связаны с делом об отмывании организацией миллиарда рублей. Уголовное дело о легализации денежных средств было возбуждено в отношении руководителей фонда в начале августа. Дело расследуют 112 следователей.
Закон «Об иностранных агентах» действует в РФ с 2012 года.
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Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ
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