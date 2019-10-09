Медведев вручил награды работникам сельского хозяйства 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил 16 работников сельского хозяйства за большой вклад в развитие отрасли и многолетний добросовестный труд. Церемония прошла на открытии выставки "Золотая осень".
Орден Почета председатель правительства вручил главному научному сотруднику Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Виктору Сапожникову, орден Дружбы — заместителю генерального директора ОАО "Каравай" Татьяне Селивантьевой, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени получили тракторист-машинист ООО "Прогресс" Виктор Некрасов и главный агроном агрофирмы "Племзавод Заря" Виктор Силкин. Почетного звания "Заслуженный работник пищевой индустрии РФ" удостоена аппаратчик мукомольного производства ЗАО "Магнитогорский комбинат хлебопродуктов — Ситно" Ирина Насибулина. Еще 11 человек, представляющих аграрные предприятия из разных регионов страны, удостоены почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ".