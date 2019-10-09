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Освобожден от должности вице-губернатор Подмосковья 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Вице-губернатор Подмосковья освобожден от должности
Фото: РИА Новости
В правительстве Московской области произошли кадровые изменения: вице-губернатор Дмитрий Пестов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Пестов ушел с поста с 3 октября, уточняет пресс-служба главы региона. Круг вопросов, который он курировал, будут разделены между другими заместителями губернатора. В ведение вице-губернатора Игоря Трескова перейдет работа Министерства благоустройства региона, а также областного Госадмтехнадзора в части вопросов благоустройства.
Министерство ЖКХ и энергетики, областная Государственная жилищная инспекция, Госадмтехнадзор в части надзора по деятельности ТКО переданы в сферу контроля заместителя председателя правительства области Евгению Хромушину.
Также ряд вопросов добавили в ведение заместителя председателя правительства области — руководителя Главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.
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Политика , Игорь Тресков , Дмитрий Пестов , Минэнерго , Правительство московской области , Московская область
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