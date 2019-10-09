Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров предостерег от панических настроений в отношении судьбы ООН 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Лавров рассказал о будущем ООН
Фото: РИА Новости
ООН является организацией со сложным механизмом, в которой участвует 193 государства, задача ООН — вырабатывать приемлемые для них подходы к глобальным проблемам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
Лавров находится с официальным визитом в Нур-Султане.
"ООН — очень сложный механизм, хотя бы просто потому что в нем участвует 193 государства, и задача ООН — делать так чтобы вырабатывать подходы к глобальным проблемам, которые будут приемлемы для всех этих государств. Иногда в одном правительстве бывает сложно договариваться различным министерствам и ведомствам, а здесь все-таки все страны мира", — заявил глава МИД.
"Поэтому я бы предостерег от каких-то панических настроений в отношении судьбы ООН, у человечества нет ничего более прочного Устава этой организации и той структуры механизмов сотрудничества, которая на основе устава была создана", — указал Лавров.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Последние новости
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Комментарии
Политика , Сергей Лавров , Мухтар Тлеуберди , МИД , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования
Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования70
Фонд Навального признали иностранным агентом
Фонд Навального признали иностранным агентом785
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна76
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео6
«Летающий танк» снес трибуны на параде
«Летающий танк» снес трибуны на параде60
Видео
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
01:09
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
Происшествия
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
04:08
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
Политика
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
05:18
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
Шоу-бизнес
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
00:47
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
Общество Социология
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия В мире
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение