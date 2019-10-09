Лавров рассказал о будущем ООН

Лавров предостерег от панических настроений в отношении судьбы ООН

Лавров находится с официальным визитом в Нур-Султане.

"ООН — очень сложный механизм, хотя бы просто потому что в нем участвует 193 государства, и задача ООН — делать так чтобы вырабатывать подходы к глобальным проблемам, которые будут приемлемы для всех этих государств. Иногда в одном правительстве бывает сложно договариваться различным министерствам и ведомствам, а здесь все-таки все страны мира", — заявил глава МИД.

"Поэтому я бы предостерег от каких-то панических настроений в отношении судьбы ООН, у человечества нет ничего более прочного Устава этой организации и той структуры механизмов сотрудничества, которая на основе устава была создана", — указал Лавров.