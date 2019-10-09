Пушков пошутил над статьей про спецназ ГРУ в Европе 

В Нью-Йорк таймс описывают секретное подразделение ГРУ по саботажу, которое «настолько секретно, что о нем даже в спецслужбах ничего не знают». Настолько секретно, что о его акциях тоже никто ничего не знает. В общем, спутали сценарий плохого голливудского триллера и реальность. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 октября 2019 г.