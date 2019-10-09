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Пушков пошутил над статьей про спецназ ГРУ в Европе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Пушков пошутил над статьей про спецназ ГРУ в Европе
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков сравнил сообщения американских СМИ о секретных подразделениях российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Европе со сценарием плохого триллера.
Пушков отметил, что описываемое изданием подразделение ГРУ по саботажу «настолько секретно, что о его акциях тоже никто ничего не знает».
«В общем, спутали сценарий плохого голливудского триллера и реальность», — написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.
Напомним, ранее в среду американское издание The New York Times (NYT) рассказало об «элитном подразделении ГРУ», которое якобы активно занимается ведением «гибридной войны» на Западе, дестабилизируя ситуацию в Европе в пользу Кремля.
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Политика , Алексей Пушков , ГРУ
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