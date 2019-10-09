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Путин и Берлускони провели встречу в Сочи 

RT на русском 1 час назад
Путин и Берлускони провели встречу в Сочи
Фото: Sputnik/Alexey Druzhinin/Kremlin via REUTERS
Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони провели встречу в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Встреча состоялась во вторник (8 октября. — RT) в первой половине дня», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Берлускони в Facebook сообщил, что во время своего визита в Россию он встретился с Путиным. В ходе встречи политики обсудили отношения между Россией и Италией, а также ситуацию в мире.
В июле Берлускони провёл встречу с Путиным в римском аэропорту. По его словам, эта беседа подтвердила «отношения уважения и сердечной дружбы» между странами.
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Политика , Владимир Путин , Сильвио Берлускони , ИТАР-ТАСС , Италия , Сочи
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