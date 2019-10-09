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В МИД России оценили возможность переноса комитетов ГА ООН из Нью-Йорка 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В России оценили возможность переноса ГА ООН из США
Фото: РИА Новости
Перенос нескольких комитетов Генеральной Ассамблеи ООН из Нью-Йорка вполне осуществим, однако это решение должна принять сама Генассамблея, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
«Я думаю, что это вполне осуществимо, но решение принимается Генеральной Ассамблеей. Площадки для этого существуют. Есть филиалы ООН в Женеве, в Вене. Но это, опять же, должно быть решение Генассамблеи ООН. Мы считаем, что такой перенос можно рассмотреть и сделать», — сказал Вершинин в интервью «Известиям».
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что американская сторона не в первый раз «попирает то, что она должна делать по Уставу ООН и соглашению о расположении центральных органов организации на территории США».
«Напомню, что вопрос не только этого года и сегодняшнего дня, мы ставим его уже много лет, конкретно — с 2004 года, в специальном Комитете по сношениям со страной пребывания ООН, потому что такие случаи были и раньше», — добавил Вершинин.
По его мнению, необходимо тщательно рассмотреть предложения о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.
«Такие предложения требуют тщательного рассмотрения. Речь идет о механизме, который сложился за десятки лет. Если будет на то воля государств-членов, можно сделать все, но эта воля и эти решения должны быть тщательно продуманы», — отметил замглавы МИД.
В понедельник Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. После этого Россия обвинила США в умышленном затруднении работы ООН.
На прошлой неделе Россия предложила перенести заседания Первого комитета ООН из США в Европу, а глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Лавров также пообещал приготовить США «сюрприз».
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Комментарии1
Политика , В мире , Сергей Вершинин , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , ООН , газета "Известия" , Вена , Нью-Йорк
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