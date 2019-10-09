В России оценили возможность переноса ГА ООН из США

В МИД России оценили возможность переноса комитетов ГА ООН из Нью-Йорка

«Я думаю, что это вполне осуществимо, но решение принимается Генеральной Ассамблеей. Площадки для этого существуют. Есть филиалы ООН в Женеве, в Вене. Но это, опять же, должно быть решение Генассамблеи ООН. Мы считаем, что такой перенос можно рассмотреть и сделать», — сказал Вершинин в интервью «Известиям».

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что американская сторона не в первый раз «попирает то, что она должна делать по Уставу ООН и соглашению о расположении центральных органов организации на территории США».

«Напомню, что вопрос не только этого года и сегодняшнего дня, мы ставим его уже много лет, конкретно — с 2004 года, в специальном Комитете по сношениям со страной пребывания ООН, потому что такие случаи были и раньше», — добавил Вершинин.

По его мнению, необходимо тщательно рассмотреть предложения о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

«Такие предложения требуют тщательного рассмотрения. Речь идет о механизме, который сложился за десятки лет. Если будет на то воля государств-членов, можно сделать все, но эта воля и эти решения должны быть тщательно продуманы», — отметил замглавы МИД.

В понедельник Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. После этого Россия обвинила США в умышленном затруднении работы ООН.