В МИД назвали условия для саммита в «нормандском формате»

В МИД назвали условия проведения саммита в «нормандском формате»

Андрей Руденко. Без завершения разведения сил в Золотом и Петровском в Донбассе говорить о проведении саммита в "нормандском формате" нецелесообразно, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ

"Пока еще сложно об этом говорить, потому что разведение, которые мы ожидали, в районе населенного пункта Золотое фактически было сорвано, в Петровском тоже. Без этого говорить о созыве саммита мы считаем преждевременным. Разведение должно состояться в соответствии с согласованным в минской контактной группе планом, и миссия ОБСЕ должна его верифицировать. После этого будем говорить о саммите", — сказал он.

Руденко напомнил, что разведение сил на трех участках было решением "нормандского саммита" на встрече в Берлине в 2016 году.

"Разведение состоялось лишь в Станице Луганской. В Золотом и Петровском, как мы видим, его не удалось провести. Мы слышим определенные заявления из Киева, в том числе, со стороны так называемых добровольческих батальонов, о том, что они заменят якобы украинские части на тех территориях, откуда они должны быть выведены. Это очень неконструктивная линия, которая фактически подрывает то, о чем говорили, и под чем подписывались представители Украины в "нормандском формате" и в контактной группе", — добавил замглавы МИД.

По его словам, Москва поддерживает проведение саммита в "нормандском формате", однако он не должен становиться просто встречей ради встречи.