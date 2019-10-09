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В МИД назвали условия проведения саммита в «нормандском формате» 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
В МИД назвали условия для саммита в «нормандском формате»
Фото: РИА Новости
Без завершения разведения сил в Золотом и Петровском в Донбассе говорить о проведении саммита в "нормандском формате" нецелесообразно, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Пока еще сложно об этом говорить, потому что разведение, которые мы ожидали, в районе населенного пункта Золотое фактически было сорвано, в Петровском тоже. Без этого говорить о созыве саммита мы считаем преждевременным. Разведение должно состояться в соответствии с согласованным в минской контактной группе планом, и миссия ОБСЕ должна его верифицировать. После этого будем говорить о саммите", — сказал он.
Руденко напомнил, что разведение сил на трех участках было решением "нормандского саммита" на встрече в Берлине в 2016 году.
"Разведение состоялось лишь в Станице Луганской. В Золотом и Петровском, как мы видим, его не удалось провести. Мы слышим определенные заявления из Киева, в том числе, со стороны так называемых добровольческих батальонов, о том, что они заменят якобы украинские части на тех территориях, откуда они должны быть выведены. Это очень неконструктивная линия, которая фактически подрывает то, о чем говорили, и под чем подписывались представители Украины в "нормандском формате" и в контактной группе", — добавил замглавы МИД.
По его словам, Москва поддерживает проведение саммита в "нормандском формате", однако он не должен становиться просто встречей ради встречи.
"Мы подтверждаем, что саммит должен состояться, потому что прошло уже три года. Но он не должен пройти просто ради его проведения. Он должен четко зафиксировать факт выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты три года назад. Без этого проводить пустое мероприятие мы не готовы", — подчеркнул он.
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Политика , Андрей Руденко , МИД , ОБСЕ , РИА Новости
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