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Путин поручил оценить расходы на новой системе оплаты труда медикам 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Путин поручил разобраться в системе оплаты труда медикам
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести оценку дополнительных расходов бюджетов на поэтапный переход к новой отраслевой системе оплаты труда медикам, документ опубликован на сайте Кремля.
"Провести оценку дополнительных расходов бюджетов всех уровней на осуществление поэтапного перехода к новой отраслевой системе оплаты труда в сфере здравоохранения, сформированной на основе установленных правительством РФ требований", — говорится в документе.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица российских субъектов.
Ранее сообщалось, что переход России на новую систему оплаты труда медработников потребует не менее двух лет.
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Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Правительство РФ
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