Зюганов поддержал увеличение зарплаты Путина

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов считает правильным увеличение зарплаты президента РФ, поскольку, по его мнению, "большая государственная деятельность" требует крупных расходов.
Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ "О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации". В частности, зарплата президента, премьера и других госслужащих повышается на 4,3%.
"Мне кажется, на эту тему больше болтовни. Статья по обслуживанию президента имеет достаточно средств для того, чтобы летать на самолетах, сопровождать… Это правильно, без этого невозможно вести большую государственную деятельность, тем более, смотрите географию полетов, встреч — большая перегрузка", — сказал Зюганов журналистам.
В соответствии с указом на 4,3% повышены также зарплаты премьера, министра обороны, министра внутренних дел РФ, министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, директора Федеральной службы безопасности, главы Федеральной службы войск национальной гвардии, директора Службы внешней разведки, директора Федеральной службы охраны, директора Государственной фельдъегерской службы, секретаря Совета безопасности РФ, первого зампреда правительства РФ, председателя ЦИК, его заместителя и секретаря, уполномоченного по правам человека в РФ.