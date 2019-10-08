Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии

На переговорах министры условились о продолжении интенсивного диалога в целях дальнейшего укрепления и развития российско-турецкого сотрудничества по всем направлениям.

Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Стороны подробно обсудили процесс сирийского урегулирования, уделив особое внимание ситуации на северо-востоке САР», — говорится в комментарии ведомства.

В сообщении подчеркнуто, что на встрече также состоялся состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах.