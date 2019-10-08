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Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
Фото: РИА Новости
На переговорах министры условились о продолжении интенсивного диалога в целях дальнейшего укрепления и развития российско-турецкого сотрудничества по всем направлениям.
Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
«Стороны подробно обсудили процесс сирийского урегулирования, уделив особое внимание ситуации на северо-востоке САР», — говорится в комментарии ведомства.
В сообщении подчеркнуто, что на встрече также состоялся состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах.
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Политика , Ближний Восток , МИД , МИД Турции , Сирия
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