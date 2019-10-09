Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль будет следить за опросом по строительству храма в Екатеринбурге 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Кремль будет следить за опросом по храму в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости
Кремль будет следить за ходом опроса по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе них были задержаны около 100 человек. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма. Были зарегистрированы 11079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора, после чего рабочая группа утвердила список из трех площадок.
Комиссия городской думы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью в сентябре приняла проект опроса по месту строительства храма Святой Екатерины, предусматривающий его проведение 13 октября. Опрос предлагается провести на 44 четырех специальных пунктах.
"Разумеется, будем, это же была очень резонансная тема, очень резонансная", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль следить за ходом голосования и его результатом.
"Поэтому это весьма позитивно и отрадно, что подробный опрос будет проведен. И все желающие смогут высказать свое мнение", — добавил он.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Последние новости
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Комментарии
Политика , Строительство , Дмитрий Песков , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват»
В Москве объявлен план «Перехват»65
Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования
Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования322
Фонд Навального признали иностранным агентом
Фонд Навального признали иностранным агентом1061
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна160
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео6
Видео
В Москве объявлен план «Перехват»
01:11
В Москве объявлен план «Перехват»
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
01:09
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
Происшествия
Стрельба в немецком Галле попала на видео
00:33
Стрельба в немецком Галле попала на видео
Происшествия
Блогер Бомбер споил россиянина до смерти
00:53
Блогер Бомбер споил россиянина до смерти
Происшествия
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
04:08
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
Политика
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
05:18
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
Шоу-бизнес
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
00:47
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
Общество Другое
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение