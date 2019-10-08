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Путин отметил важность межкультурного взаимодействия в России 

РИА Новости 1 час назад
Путин рассказал о важности диалога в РФ
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Всероссийского форума национального единства отметил, что представители разных народов на протяжении столетий живут в России в мире и согласии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В нашей стране на протяжении столетий в мире и согласии живут представители разных народов. Отношения добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия — наша гордость и общее достояние, которое мы должны беречь и передать будущим поколениям", — приводятся в телеграмме слова Путина.
Он также отметил символичным, что форум проводится в столице Югры. Путин подчеркнул, что Ханты-Мансийский автономный округ по праву считается одним из ведущих центров отечественного топливно— энергетического комплекса. Для освоения перспективных месторождений нефти и газа, строительства новых городов и посёлков сюда приехали тысячи людей из многих регионов РФ.
"И сегодня древняя Югра — это гостеприимный, поистине родной дом для представителей 124 национальностей", — сказал президент РФ.
Путин также выразил уверенность, что форум, включающий конференции и круглые столы, тематические встречи, выставки и дискуссионные площадки, пройдёт успешно, а его решения обязательно будут востребованы в реализации государственной национальной политики.
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Политика , Владимир Путин
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