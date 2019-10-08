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Песков: важно не определять роль России в конфликте на Украине, а помочь его разрешить 

ТАСС 36 минут назад
Песков рассказал о цели России в украинском конфликте
Фото: РИА Новости
В Кремле считают разрешение конфликта на Украине гораздо более важной задачей, чем определение роли Москвы в нем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, сказавшего на международном форуме "Минский диалог":
"Не надо после меня говорить, что это [ситуация на юго-востоке Украины] не конфликт России и Украины".
"Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов", — отметил Песков.
"Главное — важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему", — добавил он.
Представитель Кремля также напомнил, что в Москве не согласны с мнением о том, что Россия является участницей этого конфликта. Он подчеркнул, что Москва не была и не будет стороной противостояния в Донбассе.
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Политика , Украина , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Москва
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