Песков рассказал о цели России в украинском конфликте

Песков: важно не определять роль России в конфликте на Украине, а помочь его разрешить

"Не надо после меня говорить, что это [ситуация на юго-востоке Украины] не конфликт России и Украины".

"Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов", — отметил Песков.

"Главное — важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему", — добавил он.

Представитель Кремля также напомнил, что в Москве не согласны с мнением о том, что Россия является участницей этого конфликта. Он подчеркнул, что Москва не была и не будет стороной противостояния в Донбассе.