В Кремле задумались о смысле слов Трампа про Россию

Песков: смысл слов Трампа о необходимости поладить с Россией до сих пор не раскрыт

Смысл слов президента США Дональда Трампа о необходимости поладить с Россией до сих пор не раскрыт, действительность расходится с этими заявлениями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать звучащую в США критику в адрес американского лидера за якобы чрезмерную дружелюбность по отношению к Москве. "Мы знаем, что были весьма конструктивные заявления президента Трампа в отношении сотрудничества с Россией, выстраивания и глубокого ремонта наших двусторонних отношений. Мы слышали его знаменитые фразы о том, что можно поладить с Россией. Но смысл слов "поладить с Россией" не раскрыт до сих пор, не понятно, что это означает, потому что действительность наших двусторонних отношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями президента Трампа", — сказал он.

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