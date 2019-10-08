Москва заинтересована в саммите «нормандской четверки»

Песков: Москва заинтересована в провидении саммита «нормандской четверки»

Россия заинтересована в провидении нового саммита "нормандской четверки" на высшем уровне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента российского государства Дмитрия Пескова.

Как отметил представитель Кремля, информация о том, что Москва ищет причины для срыва саммита, недействительны.

"Как и все страны-участницы формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах", — сказал Песков.

Также он отметил, что многие страны разделают желание России о том, чтобы проведенная встреча была результативной.

Песков сообщил, что в настоящее время "ведется на уровне помощников президентов" подготовительная работа по саммиту.