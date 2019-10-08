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Песков: Москва заинтересована в провидении саммита «нормандской четверки» 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Москва заинтересована в саммите «нормандской четверки»
Фото: РИА Новости
Россия заинтересована в провидении нового саммита "нормандской четверки" на высшем уровне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента российского государства Дмитрия Пескова.
Как отметил представитель Кремля, информация о том, что Москва ищет причины для срыва саммита, недействительны.
"Как и все страны-участницы формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах", — сказал Песков.
Также он отметил, что многие страны разделают желание России о том, чтобы проведенная встреча была результативной.
Песков сообщил, что в настоящее время "ведется на уровне помощников президентов" подготовительная работа по саммиту.
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