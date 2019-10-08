Путин наградил американского астронавта

Путин наградил Орденом Мужества американского астронавта

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении американского астронавта Ника Хейга Орденом Мужества.

Как следует из документа, размещенного на портале правовой информации, Хейг награжден «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур».

Напомним, 11 октября прошлого года Ник Хейг и российский космонавт Сергей Овчинин должны были отправиться на МКС, однако во время отделения первой ступени произошло аварийное отключение двигателей ракеты «Союз МС-10», стартовавшей к МКС с «Байконура». Экипаж приземлился на территории Казахстана, все спасательные системы сработали штатно.