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Путин наградил Орденом Мужества американского астронавта 

Свободная пресса + ещё 10 53 минуты назад
Путин наградил американского астронавта
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении американского астронавта Ника Хейга Орденом Мужества.
Как следует из документа, размещенного на портале правовой информации, Хейг награжден «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур».
Напомним, 11 октября прошлого года Ник Хейг и российский космонавт Сергей Овчинин должны были отправиться на МКС, однако во время отделения первой ступени произошло аварийное отключение двигателей ракеты «Союз МС-10», стартовавшей к МКС с «Байконура». Экипаж приземлился на территории Казахстана, все спасательные системы сработали штатно.
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Политика , Другое , Владимир Путин
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