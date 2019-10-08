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В Госдуме прогнозируют скорое восстановление авиасообщения РФ и Грузии 

Российская Газета + ещё 8 54 минуты назад
В Думе рассказали, когда восстановят полеты в Грузию
Фото: РИА Новости
На восстановление авиасообщения между Россией и Грузией можно рассчитывать в самое ближайшее время. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников по итогам встречи межпарламентской группы диалога Россия — Грузия.
— Конкретных сроков я вам не назову сейчас. Мы говорили, что в самое ближайшее время. Я думаю, что мы, кажется, могли бы на это рассчитывать, — сказал Калашников.
Парламентарий напомнил, что ранее РФ призывала грузинские власти обеспечить безопасность туристов. И добавил, что в последнее время эксцессов в Грузии не было.
— Но при этом политики должны проявить свою волю, в том числе и новые политики, которые приходят, сделать какие-то в этой связи заявления. Просто так не происходит ничего, — назвал условие глава думского комитета.
Напомним, что российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Также вступило в силу и решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. У здания парламента был организован антироссийский митинг.
Во встрече в ГД приняли участие депутаты фракции "Альянс патриотов Грузии". Его представитель Гиоргий Ломия высказал мнение, что в Грузии начинают осознавать необходимость прямого диалога с Россией.
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Комментарии
Политика , Калашников Леонид Иванович , Госдума , Грузия
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