В Евросоюзе устали от санкций, считает Пушков

Российский сенатор посетил 15-ю конференцию европейских регионов и городов в Зальцбурге, в том числе принял участие в панельной дискуссии по Украине

"В австрийской аудитории, как мне кажется, есть усталость от конфликта между Евросоюзом и Россией, есть усталость от санкций. Могу авторитетно сказать, что такие же настроения очень сильны во Франции, Италии, Греции, Испании, Словении, на Кипре. В немецких бизнес-кругах примерно такие же настроения — усталость от санкций, желание смотреть в будущее и понимание того, что пора уже уходить из конфронтационного цикла в некий новый цикл отношений с Россией", — сказал Пушков.

По его словам, сейчас у европейцев сложные отношения с администрацией президента США Дональда Трампа , нарастает мощь Китая, и Россия в этих условиях является естественным партнером для Европы, "она усиливает европейский потенциал".

"Неслучайно (президент Франции Эммануэль) Макрон начал процесс сближения с Москвой, Макрон здесь выражает глубинный тренд, который есть в Европе. Это не значит, что завтра будут сняты санкции, но я вижу позитивные сдвиги, и на этой конференции они мне тоже были заметны", — заключил собеседник агентства.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.