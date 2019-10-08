Юмашева прокомментировала свой допрос в США

Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка

"Это явление неприятное, но, как политик, вижу, что это, к сожалению, становится определенного рода тенденцией в российско-американских отношениях. И невыданные визы нашей делегации на Генассамблее ООН, и то, что наши сотрудники Министерства иностранных дел не смогли отправиться на "Форт-Росс" в Калифорнию тоже по причине невыдачи виз, и моя история с допросом — наверное, это звенья одной цепи", — сказала она в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

При этом Юмашева отметила, что нужно разделять, "американский народ с богатой историей, с традициями, и действия узких политических кругов, отдельных лиц, которые преследуют свои интересы, пиарятся на российской теме и пытаются как-то заработать на этом очки".