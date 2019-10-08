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Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка 

ТАСС 56 минут назад
Юмашева прокомментировала свой допрос в США
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, назвала такие явления, как допрос, невыдача виз членам российских делегаций для поездок на Генеральную Ассамблею ООН и на форум "Диалог Форт-Росс" тенденцией в отношениях между Россией и США.
"Это явление неприятное, но, как политик, вижу, что это, к сожалению, становится определенного рода тенденцией в российско-американских отношениях. И невыданные визы нашей делегации на Генассамблее ООН, и то, что наши сотрудники Министерства иностранных дел не смогли отправиться на "Форт-Росс" в Калифорнию тоже по причине невыдачи виз, и моя история с допросом — наверное, это звенья одной цепи", — сказала она в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.
При этом Юмашева отметила, что нужно разделять, "американский народ с богатой историей, с традициями, и действия узких политических кругов, отдельных лиц, которые преследуют свои интересы, пиарятся на российской теме и пытаются как-то заработать на этом очки".
5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа.
Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляет Башкирию. Она входит в состав комитета по международным делам.
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Комментарии
Политика , США , Инга Юмашева , Анатолий Антонов , Генассамблея ООН , МИД , ФБР , Комитет госдумы по международным делам , Единая Россия , Госдума , Нью-Йорк
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