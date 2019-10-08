Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США Путина поздравили надписью на небе 

Lenta.ru 34 минуты назад
В небе Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) неизвестный пилот, предположительно, поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Кадры опубликовал Instagram-пользователь prestonoliviajames.
Самолет начертил дымом надпись #vvp67, что соответствует инициалам и возрасту российского лидера — 7 октября Владимиру Путину исполнилось 67 лет.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент США Дональд Трамп не поздравлял российского коллегу с днем рождения.
Накануне дня рождения президент отдохнул в сибирской тайге. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу. Непосредственно праздник Путин любит проводить с родными и близкими.
Последние новости
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции Путин повысил себе зарплату Путин повысил себе зарплату В России зафиксировали взрыв климатической «бомбы» В России зафиксировали взрыв климатической «бомбы»
Политика , Видео , В мире , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Лос-Анджелес , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Здесь начнется махновщина»: кто подставил Зеленского
«Здесь начнется махновщина»: кто подставил Зеленского217
США захотели выйти из Договора по открытому небу
США захотели выйти из Договора по открытому небу2
Оставили без волос: скандал в «Давай поженимся»
Оставили без волос: скандал в «Давай поженимся»8
Москву обвинили в оттягивании «нормандской» встречи
Москву обвинили в оттягивании «нормандской» встречи2
«С уважением»: Турция разбомбила два моста в Сирии
«С уважением»: Турция разбомбила два моста в Сирии124
Видео
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
06:42
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
Политика Кавказ
Бочкарева вышла на связь
01:28
Бочкарева вышла на связь
Шоу-бизнес
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
00:25
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
Общество
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
01:38
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
Шоу-бизнес
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
01:06
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
Украина В мире
Правнуку Сталина пригрозили расправой
03:09
Правнуку Сталина пригрозили расправой
Происшествия
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
01:00
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
Шоу-бизнес Другое
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
01:21
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
В мире Украина
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
03:24
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
Общество
В России нашли применение ядерным бомбам
00:47
В России нашли применение ядерным бомбам
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение