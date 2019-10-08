Институт сельских старост могут усовершенствовать

Практику деятельности региональных старост населенных пунктов могут изменить. Законопроект заксобрания Вологодской области с соответствующими поправками обсудят на заседании Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 8 октября.

Парламентарии предлагают установить возможность назначения старосты сельского населенного пункта не только от одного сельского населенного пункта, а также от нескольких сельских населенных пунктов, от части территории сельского населенного пункта, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа или межселенной территории. Также процедура участия населения для назначения старосты представительным органом муниципального образования может быть упрощена путем проведения собрания граждан, исключив процедуру проведения схода граждан. Наконец, законопроект предполагает расширение круга лиц, из числа которых может быть назначен староста сельского населенного пункта, дополнив его гражданами, обладающими зарегистрированными правами на недвижимое имущество, находящееся в границах данного сельского населенного пункта и достигшими возраста 18 лет.