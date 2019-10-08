Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ограничивающий сотрудникам ФСБ выезд за рубеж на срок до 5 лет с момента выхода в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был поддержан в ходе голосования и вынесен на рассмотрение в первом чтении на 17 октября.

Автор законопроекта — глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он объяснил, что временное ограничение выезда за рубеж для бывших сотрудников ФСБ связано с опасностью «недружелюбных действий в отношении него со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп».

По его словам, это особенно актуально для тех, кто занимался борьбой с международным терроризмом, пресечением торговли оружием и наркотиками и др.

Пискарев также отметил, что бывали случаи, когда зарубежные правоохранительные органы задерживают россиян и привлекают их к уголовной ответственности лишь за то, что они в прошлом служили в органах безопасности.