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Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы 

Рамблер + ещё 2 5 минут назад
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ограничивающий сотрудникам ФСБ выезд за рубеж на срок до 5 лет с момента выхода в отставку. Об этом сообщает ТАСС.
Миллионы граждан России ограничены в праве свободного выезда за рубеж
Законопроект был поддержан в ходе голосования и вынесен на рассмотрение в первом чтении на 17 октября.
Автор законопроекта — глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он объяснил, что временное ограничение выезда за рубеж для бывших сотрудников ФСБ связано с опасностью «недружелюбных действий в отношении него со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп».
По его словам, это особенно актуально для тех, кто занимался борьбой с международным терроризмом, пресечением торговли оружием и наркотиками и др.
Пискарев также отметил, что бывали случаи, когда зарубежные правоохранительные органы задерживают россиян и привлекают их к уголовной ответственности лишь за то, что они в прошлом служили в органах безопасности.
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Политика , Видео , Законопроекты
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