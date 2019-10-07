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Лавров обсудил перспективы урегулирования ситуации в Сирии с представителем оппозиции 

ТАСС 28 минут назад
Лавров обсудил ситуацию в Сирии с оппозицией
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в понедельник с главой сирийского оппозиционного движения "Завтра Сирии" Ахмедом аль-Джарбой перспективы урегулирования ситуации в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Состоялось обсуждение перспектив развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость устойчивого продвижения политического урегулирования в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН", — сообщили в МИД РФ.
Кроме того, Москва подтвердила приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии, а также усилиям "по окончательной ликвидации присутствия международного терроризма в этой стране".
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Политика , Ближний Восток , Сергей Лавров , МИД , Совбез ООН , Сирия
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