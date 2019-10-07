Лавров обсудил ситуацию в Сирии с оппозицией

Лавров обсудил перспективы урегулирования ситуации в Сирии с представителем оппозиции

"Состоялось обсуждение перспектив развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость устойчивого продвижения политического урегулирования в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН", — сообщили в МИД РФ.

Кроме того, Москва подтвердила приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии, а также усилиям "по окончательной ликвидации присутствия международного терроризма в этой стране".