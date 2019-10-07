Власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, сопровождающийся еще большей дискриминацией русского языка. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с информацией о переводе с сентября 2020 года русскоязычных школ на Украине на государственный язык обучения.
В МИД РФ напомнили, что Венецианская комиссия Совета Европы высказала критические замечания в отношении закона "Об образовании" и рекомендовала внести в него существенные правки, однако они были проигнорированы Украиной.
"Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года", — говорится в сообщении дипведомства.