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МИД России: Киев продолжает курс на насильственную украинизацию страны 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, сопровождающийся еще большей дискриминацией русского языка. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с информацией о переводе с сентября 2020 года русскоязычных школ на Украине на государственный язык обучения.
В МИД РФ напомнили, что Венецианская комиссия Совета Европы высказала критические замечания в отношении закона "Об образовании" и рекомендовала внести в него существенные правки, однако они были проигнорированы Украиной.
"Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года", — говорится в сообщении дипведомства.
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Комментарии15
Политика , Видео , Украина , МИД , ЕС , Совет Европы , Киев
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