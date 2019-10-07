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Экс-разведчик США назвал Трампа министром иностранных дел Путина 

News.ru 1 час назад
Трампа назвали министром иностранных дел Путина
Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos/Global Look Press
Бывший офицер военной разведки США, демократический активист Джейсон Кандер заявил, что поддерживает импичмент президента Дональда Трампа, так как политик скомпрометировал себя поддержкой России и активно продвигает внешнеполитические интересы Москвы. Силовик назвал хозяина Белого дома министром иностранных дел Путина.
Кандер, занимавший посты госсекретаря и члена Палаты представителей штата Миссури, считает, что положительное отношение Трампа к российской политике — уже достаточное основание для привлечения его к ответственности. Он отметил, что у американского лидера нет собственных сильных убеждений во внешней политике.
Экс-военный уверен, что в Сирии и на Украине Трамп просто переставил США на российскую сторону вопреки интересам Вашингтона. Кандер в своём Twitter заявил, что Россия владеет президентом США, а он, в свою очередь, опасается, что Москва подорвёт его легитимность или не поможет победить в следующий раз.
Ранее News.ru писал, что Трамп высказался за импичмент спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, обвинив её в госизмене. Хозяин Белого дома полагает, что Пелоси знала о «лживых заявлениях и махинациях» главы спецкомитета по разведке Адама Шиффа, которые послужили основанием для инициации процедуры импичмента лидера страны.
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Комментарии1
Политика , В мире , Дональд Трамп , Москва , США
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