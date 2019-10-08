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МИД России хочет нормальных отношений с Грузией 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
МИД РФ сделал заявление об отношениях с Грузией
Фото: РИА Новости
Замглавы российского МИД Андрей Руденко признался, что Россия хочет восстановить отношения с Грузией и вернуть их хотя бы на прежний уровень, который был до июньских событий в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.
Руденко рассказал, что главы МИД России Сергей Лавров и Грузии Давид Залкалиани пообщались в Нью-Йорке 26 сентября. Он отметил, что их разговор был конкретным и теперь российская сторона ждет, когда Грузия услышит ее.
"Мы надеемся на нормализацию ситуации", — подчеркнул Руденко.
Он выразил надежду, что сдвиг в отношениях произойдет на 49-ом раунде переговоров по безопасности и стабильности в Закавказье в Женеве, который стартует 8 октября.
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Политика , Кавказ , Сергей Лавров , Андрей Руденко , Давид Залкалиани , МИД , Грузия , Тбилиси
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