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В МИД России заявили, что Москва будет строже относиться к визовым запросам США 

ТАСС + ещё 55 16 минут назад
Россия ответит США на визовый скандал
Фото: Reuters
Россия будет строже относиться к запросам США на выдачу виз после того, как американская сторона не выдала визы части ехавшей на Генассамблею ООН российской делегации. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью изданию "Известия", опубликованном в среду.
"Мы будем строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам, с которыми к нам обращается американская сторона, когда у нее возникает необходимость посещения Российской Федерации", — сказал Вершинин.
Отвечая на вопрос о симметричном ответе американской стороне, замминистра отметил, что речь в данном случае идет о невыдаче виз по линии Организации Объединенных Наций, которые выдаются для посещения официальных мероприятий ООН. По мнению замглавы министерства, в этом случае симметричного ответа быть не может.
Ранее США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения. Не получили визы и представители ряда других делегаций.
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Комментарии16
Политика , Виза в США , Генассамблея ООН , МИД , ООН , США
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