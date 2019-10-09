Россия ответит США на визовый скандал

В МИД России заявили, что Москва будет строже относиться к визовым запросам США

Россия будет строже относиться к запросам США на выдачу виз после того, как американская сторона не выдала визы части ехавшей на Генассамблею ООН российской делегации. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью изданию "Известия", опубликованном в среду. "Мы будем строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам, с которыми к нам обращается американская сторона, когда у нее возникает необходимость посещения Российской Федерации", — сказал Вершинин. Отвечая на вопрос о симметричном ответе американской стороне, замминистра отметил, что речь в данном случае идет о невыдаче виз по линии Организации Объединенных Наций , которые выдаются для посещения официальных мероприятий ООН. По мнению замглавы министерства, в этом случае симметричного ответа быть не может. Ранее США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения. Не получили визы и представители ряда других делегаций.