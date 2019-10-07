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Лавров прибыл в столицу Курдского автономного района Ирака 

ТАСС 2 часа назад
Лавров прибыл в Эрбиль
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл из Багдада в столицу Курдского автономного района Ирака Эрбиль, где проведет встречи с руководством региона.
Ранее в понедельник Лавров встретился в Багдаде с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом, председателем парламента Мухаммедом аль-Халбуси и премьер-министром Аделем Абдель Махди.
Курдский автономный район Ирака в 2017 году пытался в одностороннем порядке провозгласить независимость, однако это намерение не было поддержано мировыми державами. В результате переговоров курдам и центральной власти в Ираке удалось достичь согласия о правах жителей автономии и порядке раздела доходов от экспорта нефти, так что конфликт в основном был исчерпан, однако некоторые противоречия между сторонами сохраняются до сих пор.
Россия традиционно поддерживает хорошие отношения с курдами как в Ираке, так и за его пределами и высказывается за необходимость обеспечить их культурные и языковые права, а также участие в управлении государством, но выступает против односторонних действий по провозглашению независимости и изменению границ.
Неурегулированность отдельных вопросов внешнеэкономической деятельности между Багдадом и Эрбилем сказалась на деятельности российских компаний. В 2018 году центральные власти настояли на том, чтобы пришедшая в Курдистан "Роснефть" все свои действия по работе на месторождениях осуществляла через Багдад, а не через договоренности с курдскими властями.
Руководство Иракского Курдистана сейчас составляют представители клана Барзани. Неформальным лидером остается Масуд Барзани, пост президента автономии занимает его племянник Нечирван Барзани, премьер-министра — сын Масуда Масрур Барзани.
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Комментарии1
Политика , Масуд Барзани , Сергей Лавров , МИД , Роснефть , Ирак
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