Путин поднял зарплаты себе и Медведеву 

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении заработной платы президенту и председателю правительства на 4,3% с 1 октября 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.
Также, согласно указу президенту, на 4,3% индексирована заработная плата глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ, секретаря Совбеза, первого зампреда правительства, председателя ЦИК, его заместителя и секретаря, а также уполномоченного по правам человека.