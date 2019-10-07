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Путин поднял зарплаты себе и Медведеву 

Рамблер 24 минуты назад
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении заработной платы президенту и председателю правительства на 4,3% с 1 октября 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.
Также, согласно указу президенту, на 4,3% индексирована заработная плата глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ, секретаря Совбеза, первого зампреда правительства, председателя ЦИК, его заместителя и секретаря, а также уполномоченного по правам человека.
Политика , Видео , Владимир Путин , Росгвардия , ФСБ , Министерство обороны , Генпрокуратура РФ , МЧС , СКР , МВД , Федеральная служба охраны , Центризбирком России
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