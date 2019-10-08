Новая волна отставок губернаторов: кто следующий?

СМИ назвали имена губернаторов из новой волны отставок

Волна отставок глав российских регионов может начаться во второй половине октября. Очередное обновление губернаторского корпуса связано с единым днём голосования.

Кандидатов на оставление должности выбирают в Кремле с учётом динамики рейтингов и антирейтингов губернаторов, запроса на обновление власти, элитных расколов в регионах и оценки экономических успехов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на близкие к администрации президента источники.