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Президент Кипра пообещал приехать на 75-летие Победы в Москву 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Президент Кипра пообещал приехать на День Победы
Фото: РИА Новости
Президент Кипра Никос Анастасиадис приедет в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, заявил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин после встречи с кипрским лидером.
«Президент Кипра сообщил, что сегодня он подписал письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, в котором сказано, что он обязательно будет у нас 9 мая на День Победы», — сказал Степашин, передает ТАСС.
Россия пригласила на празднование юбилея Победы британского премьера Бориса Джонсона, президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Приглашен также президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что приедет на День Победы в Москву.
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Политика , Борис Джонсон , Чен Ким , Александр Лукашенко , Никос Анастасиадис , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Сергей Степашин , ИТАР-ТАСС , Кипр , Москва
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