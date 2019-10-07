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Преемник Могерини призвал противостоять российскому «экспансионизму» 

РИА Новости + ещё 17 56 минут назад
Преемник Могерини призвал противостоять РФ
Фото: РИА Новости
Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что лучший способ противостоять "экспансионизму" со стороны РФ заключается в оказании помощи Украине.
Глава МИД Испании Боррель проходит в понедельник слушания в профильном комитете ЕП по иностранным делам как кандидат на пост главы дипломатии ЕС, который по рангу является также зампредом ЕК.
"Лучший способ противостоять экспансионизму, если я могу так это назвать, или угрозе со стороны, это помогать Украине, усиливать ее устойчивость, чтобы помочь ей стать процветающей и демократической страной. Санкции не должны восприниматься как политика сама по себе, это средство", — заявил он, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он программу "Восточное партнерство" в числе приоритетов.
Страны запада считают Крым, который перешел в состав России в 2014 году по итогам референдума, украинской, но временно оккупированной РФ территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
По мнению Борреля, вопрос "Украины остается центральным в том, что касается стратегических вызовов со стороны РФ".
При этом он полагает, что "Восточное партнерство" не должно восприниматься как нечто, идущее против кого-либо". "Я буду стараться поддерживать единство между нами по этому направлению и усиливать поддержку странам партнерства", — сказал Боррель, слова которого с испанского переводились на французский и английский языки.
"Восточное партнерство" является политической инициативой Евросоюза, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных соседей: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.
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Политика , В мире , Украина , Жозеп Боррель , Федерика Могерини , МИД , ЕС , ООН
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