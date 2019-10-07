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Горбачёв оценил отношения РФ и США 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Горбачёв оценил отношения РФ и США
Фото: РИА Новости
Российско-американские отношения в настоящее время переживают тяжёлую полосу. Такое мнение высказал экс-президент СССР Михаил Горбачёв на состоявшейся в Москве встрече с мэром округа Броуард (штат Флорида) Марком Богеном.
Гость из США сообщил о намерении способствовать развитию торговых связей между РФ и США, а также сотрудничества в сфере образования, культуры и спорта, пишет РИА Новости.
Мы хотим, чтобы русские и американцы были друзьями, — подчеркнул Боген.
По мнению Горбачёва, сейчас в отношениях между Москвой и Вашингтоном «тяжёлая полоса», однако «люди могут быстро находить общий язык».
Для этого надо создавать возможности, поэтому я приветствую вашу инициативу, — сказал экс-президент СССР.
Бывший советский лидер подарил американскому гостю недавно вышедшую в США книгу Mikhail Gorbachev: Essential Thoughts, сделав дарственную надпись в ней.
Как писал News.ru, в конце сентября Михаил Горбачёв обратился с призывом к лауреатам Нобелевской премии мира. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС предложил им оказать лидерам держав помощь в диалоге о ядерном разоружении.
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Комментарии3
Политика , Михаил Горбачев , КПСС , РИА Новости , Москва
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