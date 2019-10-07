Горбачёв оценил отношения РФ и США

Российско-американские отношения в настоящее время переживают тяжёлую полосу. Такое мнение высказал экс-президент СССР Михаил Горбачёв на состоявшейся в Москве встрече с мэром округа Броуард (штат Флорида) Марком Богеном.

Гость из США сообщил о намерении способствовать развитию торговых связей между РФ и США, а также сотрудничества в сфере образования, культуры и спорта, пишет РИА Новости.

Мы хотим, чтобы русские и американцы были друзьями, — подчеркнул Боген.

По мнению Горбачёва, сейчас в отношениях между Москвой и Вашингтоном «тяжёлая полоса», однако «люди могут быстро находить общий язык».

Для этого надо создавать возможности, поэтому я приветствую вашу инициативу, — сказал экс-президент СССР.

Бывший советский лидер подарил американскому гостю недавно вышедшую в США книгу Mikhail Gorbachev: Essential Thoughts, сделав дарственную надпись в ней.