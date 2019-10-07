Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Узбекистана поздравил Путина с днем рождения 

ТАСС 1 час назад
Мирзиёев поздравил Путина с днем рождения
Фото: РИА Новости
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник поздравил по телефону российского лидера Владимира Путина с днем рождения и отметил его роль в устойчивом развитии России. Сообщение об этом разместила на своем сайте пресс-служба Мирзиёева.
"В начале беседы глава нашего государства сердечно поздравил российского лидера с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и больших успехов. Подчеркнуто, что под руководством президента Владимира Путина обеспечивается устойчивое развитие страны, неуклонно растет благосостояние населения, укрепляется роль и авторитет России на международной арене", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе разговора стороны с удовлетворением отметили укрепление узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, которые за последнее время наполнились качественно новым содержанием.
По данным пресс-службы, в ходе разговора президенты обратили внимание на необходимость реализации достигнутых договоренностей и соглашений, предусматривающих наращивание объемов взаимной торговли, расширение сотрудничества в инвестиционной, научно-технической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной и других приоритетных сферах.
Сообщается также, что Мирзиёев и Путин выступили за продолжение межпарламентского, межрегионального и культурно-гуманитарного взаимодействия между Узбекистаном и Российской Федерацией.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
ТАСС: последние новости
Песков: Путин ответил на выкрик грузинской журналистки, потому что посчитал вопрос важным Песков: Путин ответил на выкрик грузинской журналистки, потому что посчитал вопрос важным ФБР отказалось комментировать ситуацию с допросом депутата Юмашевой ФБР отказалось комментировать ситуацию с допросом депутата Юмашевой Слуцкий: депутаты Госдумы намерены выяснить причины задержания Юмашевой Слуцкий: депутаты Госдумы намерены выяснить причины задержания Юмашевой
Комментарии
Политика , Шавкат Мирзиеев , Владимир Путин , Узбекистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым34
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина27
Лукашенко бросил России «ракетный вызов»
Лукашенко бросил России «ракетный вызов»284
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе38
Выписан первый штраф за курение на балконе
Выписан первый штраф за курение на балконе241
Видео
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
00:26
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
Происшествия Пожары
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
00:46
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
Армия Оружие
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
07:05
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Политика Статьи
ЧП в Подмосковье: погибли дети
00:25
ЧП в Подмосковье: погибли дети
Происшествия Пожары
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
03:25
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
Шоу-бизнес
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
00:37
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
Происшествия Прибалтика
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
06:54
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
Общество
Директор Заворотнюк сделал заявление
00:53
Директор Заворотнюк сделал заявление
Шоу-бизнес
Выписан первый штраф за курение на балконе
01:49
Выписан первый штраф за курение на балконе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть