В Кремле объяснили влияние России на Донбасс

Кремль имеет определенное влияние на Донбасс, но республики этого региона являются самостоятельными субъектами в урегулировании конфликта, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

«Мы с вами говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса в данном случае — это самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта», — подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Москва, Берлин и Париж являются гарантами Минских соглашений.

«Как и все страны, мы заинтересованы в том, чтобы все мероприятия, которые запланированы, были в свое время, и которые положены на бумагу и под которыми стоят подписи четырех, — чтобы все эти мероприятия выполнялись. Кремль не является стороной этого конфликта», — отметил Песков.

1 октября полпред России Борис Грызлов сообщил о согласовании всеми сторонами переговоров «формулы Штайнмайера» и графика разведения сил в Петровском и Золотом. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера».