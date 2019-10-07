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В Кремле объяснили влияние России на Донбасс 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
В Кремле объяснили влияние России на Донбасс
Фото: РИА Новости
Кремль имеет определенное влияние на Донбасс, но республики этого региона являются самостоятельными субъектами в урегулировании конфликта, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы с вами говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса в данном случае — это самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта», — подчеркнул он, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Москва, Берлин и Париж являются гарантами Минских соглашений.
«Как и все страны, мы заинтересованы в том, чтобы все мероприятия, которые запланированы, были в свое время, и которые положены на бумагу и под которыми стоят подписи четырех, — чтобы все эти мероприятия выполнялись. Кремль не является стороной этого конфликта», — отметил Песков.
1 октября полпред России Борис Грызлов сообщил о согласовании всеми сторонами переговоров «формулы Штайнмайера» и графика разведения сил в Петровском и Золотом. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера».
3 октября ВСУ обстреляли здание школы в поселке Золотое-5 (Михайловка) провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), а 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев отменил отвод сил из региона.
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Комментарии1
Политика , Дмитрий Песков , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Борис Грызлов , МИД , РИА Новости
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