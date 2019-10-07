«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу

Президент России Владимир Путин провел выходной день накануне своего 67-го дня рождения в сибирской тайге. Как сообщает РИА «Новости», российского лидера сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и аккредитованные Кремлем журналисты.

«Путин во время отдыха в тайге не только совершал пешие прогулки, но и собирал грибы. Оттуда в качестве сувенира увез шишку», — говорится в подписи к опубликованному видео с президентом.

На кадрах видно, как Путин держит гриб в руке за ножку и показывает оператору шишечку, оказавшуюся на шляпке. «И шишечка, давайте покажу», — говорит российский лидер. Сообщается, что шишку Путин взял с собой на память.

На другом видео Шойгу выкапывает кустик брусники, а Путин советует главе Минобороны посадить его на своей даче в Подмосковье

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин «наслаждался осенней природой» в тайге. Свой день рождения российский лидер также намерен встретить на свежем воздухе в компании близких людей.

В свой прошлый день рождения Путин встречался с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином

«Наверное, он единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпином мы это сделали», — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

По словам российского президента, они «выпили по рюмке водки и просто нарезали какую-то колбасу».

Владимир Путин уже много лет подряд предпочитает отдыхать от президентских обязанностей на природе. В конце августа 2018 года Путин вместе с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым провел выходные в Туве. Президент любовался красотами реки Енисей, ходил на катере и прогуливался по горам.

На кадрах опубликованного видео показано, как Путин, спускаясь с горы, присел на сваленное дерево отдышаться и сказал: «Вот это да! Сказочный лес». Также видно, как Путин собирает лесную ягоду и с аппетитом лакомится ей.

Кремль опубликовал фотографии с отдыха президента. На снимках Путин запечатлен в одежде цвета хаки, панаме в стиле «милитари» и солнцезащитных очках. Он сидит на камне и смотрит на далекие горы. Кроме того, президента сфотографировали во время прогулки в горах с палками для ходьбы и собирающим грибы.

Путин любит в свободное время порыбачить. В 2013 году на рыбалке в Туве Путин поставил свой личный рекорд, поймав 20-килограммовую щуку. «Честно говорю, при мне измеряли — было 20 килограммов, хотя многие считают, что она маловата была. Может, там кто-то рядом стоял, немножко грузик подвесил, но я этого не заметил», — вспоминал впоследствии глава государства.

Летом позапрошлого года, обсуждая рыбалку Путина, западные журналисты обратили внимание на физическую форму российского президента. Американская газета The New York Times назвала отдых президента РФ «свежим выступлением боевитого и любящего приключения российского лидера».

Британское издание The Daily Telegraph окрестило Владимира Путина «экшен-мэном». Американская телекомпания ABC News тоже назвала президента «героем боевика» и «любителем приключений».

Издание The National в свою очередь вспомнило, что в 2008 году, будучи премьер-министром, Путин «застрелил сибирского тигра отравленным дротиком» и «спас съемочную группу от жуткого плотоядного хищника».

Путин неоднократно признавался, что отдыхать предпочитает в России, часто выезжает на природу. К примеру, в январе он сообщил журналистам, что наступивший 2018 год он встретил дома и на несколько дней ездил в морозный сибирский регион.

«Просто такова традиция, и меня никуда не тянет, честно говоря. В новогодние праздники я был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь», — сказал Путин на встрече с главредами крупнейших российских СМИ.

Путин добавил, что хотя в Сибири царил страшный мороз, достигавший экстремальных температур, ему по душе такая погода — она успокаивает.

Джорджем Бушем-младшим. Два года назад Путин вспомнил о своей рыбалке с президентами США — Джорджем Бушем-старшим

«Рыбалка мне близка, любима, и я всегда с удовольствием использую, к сожалению, очень редкую возможность посидеть с удочкой. Правда, иногда работа даже помогает. Как иначе я смог бы половить рыбу в Америке да еще в компании двух президентов?

Если серьезно, то лучшая рыбалка в мире, согласно моему личному рейтингу, в Мурманской области и в дельте реки Волги, в районе Астрахани», — рассказывал российский президент.