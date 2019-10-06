США просили у Италии помощи по «российскому делу»

Генпрокурор США Уильям Барр и прокурор Джон Дархэм в августе посетили в Рим, чтобы просить у главы итальянских спецслужб Дженнаро Веккионе помощи в деле, связанном с вмешательством России в американские выборы.

По данным La Repubblica, американские прокуроры интересовались мальтийским профессором Джозефом Мифсудом, утверждавшим, что у России есть компромат на кандидата в президенты США от Демпартии Хиллари Клинтон. Он ранее контактировал с университетом в Риме. Кроме того, американская сторона пыталась узнать, участвовала ли Италия в «международном сговоре» против Трампа.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в американские выборы началось после победы Дональда Трампа в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года Минюст США обнародовал основные выводы расследования по «российскому делу», в ходе которого спецпрокурор Роберт Мюллер так и не нашёл сговора американского президента с Кремлём во время предвыборной кампании.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что обвинения американского лидера Дональда Трампа в сговоре с Москвой — это всего лишь предлог для сдерживания России и оказания давления на самого политика.