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США просили у Италии помощи по «российскому делу» 

News.ru 13 минут назад
Генпрокурор США Уильям Барр и прокурор Джон Дархэм в августе посетили в Рим, чтобы просить у главы итальянских спецслужб Дженнаро Веккионе помощи в деле, связанном с вмешательством России в американские выборы.
Трамп оказался не против принять от России компромат на соперников по выборам
По данным La Repubblica, американские прокуроры интересовались мальтийским профессором Джозефом Мифсудом, утверждавшим, что у России есть компромат на кандидата в президенты США от Демпартии Хиллари Клинтон. Он ранее контактировал с университетом в Риме. Кроме того, американская сторона пыталась узнать, участвовала ли Италия в «международном сговоре» против Трампа.
Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в американские выборы началось после победы Дональда Трампа в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года Минюст США обнародовал основные выводы расследования по «российскому делу», в ходе которого спецпрокурор Роберт Мюллер так и не нашёл сговора американского президента с Кремлём во время предвыборной кампании.
Как писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что обвинения американского лидера Дональда Трампа в сговоре с Москвой — это всего лишь предлог для сдерживания России и оказания давления на самого политика.
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Комментарии4
Политика , Видео , Италия , Рим , США
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