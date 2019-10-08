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Путин поручил утвердить принципы модернизации здравоохранения 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Путин поручил модернизировать здравоохранение
Фото: Kremlin Pool / www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"С учетом ранее данных поручений утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Срок — 9 октября", — говорится в сообщении.
Также президент поручил кабмину обеспечить внесение в Трудовой кодекс РФ изменений, направленных на наделение правительства РФ полномочиями по установлению требований к отраслевым системам оплаты труда. Доклад — 31 декабря.
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Политика , Владимир Путин , Правительство РФ
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